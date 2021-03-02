Мишустин отметил необходимость развития цифровых платформ в школах

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность развития цифровых платформ для разработки образовательных проектов и напомнил о необходимости в течение 2021 года обеспечить интернетом все образовательные учреждения страны.

В ходе рабочего визита в Алтайский край во вторник глава кабмина посетил среднюю общеобразовательную школу №53, где пообщался с ее учениками и учителями. Мишустин зашел в кабинет информатики, где проходил урок у 9 класса по индивидуальному учебному плану. На занятии двое учеников защищали свои итоговые научные проекты. Школьники провели анализ оснащенности мобильным и широкополосным интернетом Алтайского края и всего Сибирского федерального округа. О результатах своей работы они рассказали премьер-министру.

Мишустин отметил, что в соответствии с федеральной программой все образовательные учреждения страны должны быть обеспечены интернетом в течение этого года.

Он обратил внимание, что цифровые платформы являются основой развития множества проектов, в том числе образовательных. "Но ни одна цифровая платформа не заменит учителя", - добавил премьер.

Современные IT-технологии

Мишустин заявил, что оснащение школ современными IT-технологиями будет продолжено.

"Без сомнения. Мы в рамках целого ряда государственных проектов разработали соответствующие возможности. У нас в 15 регионах сейчас внедряется "Цифровая платформа", это пока экспериментальный процесс", - сказал Мишустин на встрече с учителями, отвечая на вопрос о планах по оснащению школ современными технологиями. Одна из преподавательниц попросила присоединиться к проекту, премьер пообещал решить этот вопрос.

Он также рассказал, что по всей стране создаются кванториумы и технопарки для углубленного изучения отдельных предметов. По его словам, до 2024 года в стране будет открыто порядка 224 технопарков. Кроме того, будут открыты точки роста для сельских школ.

"Предусматриваются соответствующие средства федерального бюджета, чтобы оснащать школы, соответствующие точки роста, технопарки и кванториумы современным оборудованием", - сказал Мишустин.