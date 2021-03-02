Мишустин поздравил Горбачева с 90-летием

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил бывшего президента СССР, главу Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 90-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства РФ.

Михаил Горбачев: меня ругают за гласность, но без нее ничего в стране не изменилось бы

"Ваше имя, известного государственного деятеля, авторитетного политика, вошло в историю, стало олицетворением глобальных перемен не только в нашей стране, но и в мире", - отметил премьер в поздравлении. Мишустин подчеркнул роль Горбачева в повышении международного авторитета государства и защите его национальных интересов. "Работая на самых высоких государственных постах, [вы] внесли большой вклад в развитие России, реформирование отечественной экономики", - добавил председатель правительства.

Премьер-министр пожелал Горбачеву оптимизма, здоровья и благополучия.

Горбачев занимал высший государственный пост шесть лет и вошел в историю как человек, изменивший страну и мир. Он провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью конституции о руководящей роли партии. Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова "перестройка" и "гласность".

Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.

В международных отношениях политик провозгласил "новое мышление", результатом чего стало возобновление советско-американского диалога по ядерному разоружению, окончание холодной войны и подписание в 1985 году договора о РСМД, вывод советских войск из Афганистана, падение Берлинской стены и воссоединение Германии.