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Медсестру из Пермского края уволили после публикации видео с избиением ею ребенка

Главврач медицинского центра Вадим Плотников назвал ее поведение недопустимым и непрофессиональным

ТАСС, 2 марта. Сотрудница детского отделения клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в Перми была уволена после распространения в интернете видео, на котором видно, как она несколько раз ударила ребенка. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Видео, где запечатлено, как женщина несколько раз ударила ребенка, региональные СМИ распространили в пятницу. По информации изданий, на кадрах - медицинская сестра детского отделения клинического фтизиопульмонологического медицинского центра.

"Зафиксированное на видео поведение медицинского работника по отношению к ребенку считаю недопустимым и непрофессиональным. На данный момент сотрудница уволена. С персоналом медучреждения проведена беседа о недопустимости такого отношения к пациентам", - приводит пресс-служба министерства слова главного врача учреждения Вадима Плотникова.

Ранее министерство здравоохранения региона начало проверку. По информации ведомства, видеозапись передали главному врачу медицинского учреждения.

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