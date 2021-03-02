В Петербурге появился световой граффити-портрет изобретателя трамвая Федора Пироцкого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Световое изображение русского инженера, изобретателя электрического трамвая Федора Пироцкого появилось на доме в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании "Ленсвет".

"Световое изображение Ф. А. Пироцкого появилось 1 марта, в день 176-летия со дня рождения инженера и изобретателя, на брандмауэре (глухая противопожарная стена здания) здания №91 на Московском проспекте, рядом с трамвайным парком №1, - говорится в сообщении. - Выбор места световой проекции не случаен. Первый в мире электрический трамвай - изобретение инженера-артиллериста Федора Пироцкого - начал свое движение в Санкт-Петербурге".

Проекция инженера - это второй в городе проект размещения световых изображений на брандмауэрах зданий. Первый световой портрет Федора Достоевского появился в ноябре 2020 года на доме в Центральном районе Санкт-Петербурга, где жил писатель.

Отмечается, что световая проекция - новая технология архитектурного освещения, элемент создания комфортной среды для горожан. Устройство проецирования работает по принципу советского диапроектора, оно подключено к городской системе наружного освещения. Для получения яркой картинки в приборе установлены светодиодные источники света мощностью 200 Вт. Конструкция проектора приспособлена к работе в любых погодных условиях.

В пресс-службе добавили, что в этом году планируется оформить световыми граффити фасады еще 20 зданий. Среди возможных тем для проекций - "Классическое искусство" - полотна известных русских художников, "Утраченные храмы". Также рассматриваются идеи проекций скульптурных композиций, которые на сегодняшний день не получили воплощения в городе, временных композиций к памятным датам и временам года.

Русский инженер Федор Пироцкий (1845-1898) вырос и учился в Санкт-Петербурге, где в 1874 году начал проводить электротехнические эксперименты. В 1875 году на участке железной дороги в Сестрорецке запустил вагоны на электрической тяге. Также Пироцкий создавал проекты электрического освещения, в том числе Литейного моста (1879). В Петербурге имя Пироцкого носят сквер на пересечении Кирочной, Новгородской улиц и Дегтярного переулка, а также Невский завод электротранспорта.