Мишустин поддержал концессионное соглашение для строительства школ в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал концессионное соглашение с ВЭБ.РФ для строительства в Алтайском крае двух новых школ в рамках государственно-частного партнерства.

"Мы поддерживаем всегда государственно-частное партнерство в сфере образования, если оно идет под контролем министерства просвещения и соответствующих инстанций", - сказал Мишустин во время посещения средней школы №53 в Барнауле.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал премьеру о создании новых мест в школах. Он отметил, что власти края вместе с Минпросвещения и ВЭБ.РФ прорабатывают возможность строительства двух новых школ в рамках государственно-частного партнерства.

"Скажу вам откровенно, что мы смотрели материалы, когда (к приезду) сюда готовились. Я поддержу обязательно концессионное соглашение с Внешэкономбанком, министерство просвещения и министерство финансов по приезде оформят все необходимые документы", - сказал премьер.

По словам Томенко, программа государственно-частного партнерства проекта строительства двух школ в Барнауле предусматривает создание почти 1,7 тыс. мест.

"С учетом существующей потребности нам необходимо более 7,5 тыс. учебных мест еще создавать. Мы рассматриваем такие возможности в рамках собственной инвестпрограммы, нацпроектов. Мы также рассматриваем возможность построить две школы в рамках программы по государственно-частному партнерству совместно с ВЭБ.РФ: одну - на 1 тыс. 100 мест и вторую - 550 мест. Хотел бы попросить вас включить край в программу и предоставить нам возможность принять участие в проекте Минпросвещения", - сказал Томенко.

Губернатор отметил, что всего в Алтайском крае 1 тыс. 84 школы, в которых учатся 275 тыс. детей. В регионе за последние три года построили 9 школ, создали 3 тыс. 200 новых мест. Кроме того, за счет капремонта и модернизации в школах края создали еще 7,5 тыс. мест. Таким образом, за последние три года в крае появились 10 тыс. дополнительных школьных мест.

"Однако потребность в местах остается большая. В этом году в крае строится 8 школ на 3 тыс. 200 мест. Половина потребности в - Барнауле. В одном из микрорайонов мы строим школу на 550 мест в рамках программы индивидуального социально-экономического развития. Для этого нам потребуется 600 млн рублей. Работы начали только в прошлом году, но до конца 2022 года планируем ее построить", - подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, 2 марта Мишустин прилетел в Алтайский край с рабочей поездкой. Глава кабмина посетил среднюю общеобразовательную школу № 53.

В новость были внесены изменения (13:19 мск) - добавлены высказывания губернатора Алтайского края.