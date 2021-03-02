Джонсон: приверженность Горбачева открытию советского общества служит для всех примером

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, отметив, что его приверженность открытию советского общества является примером для всех. Поздравление опубликовано в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве.
"Поздравляю вас с 90-м днем рождения! <…> В это непростое время, когда странам как никогда важно объединиться и работать сообща, чтобы не замкнуться внутри себя, ваша неутомимая приверженность открытию советского общества продолжает служить примером для всех нас. И я, и весь британский народ по-прежнему восхищаемся вашим мужеством и высочайшими моральными качествами, которые вы проявили, добившись мирного завершения холодной войны", - говорится в поздравлении.
Джонсон пожелал Горбачеву крепкого здоровья и радостного дня.