Джонсон: приверженность Горбачева открытию советского общества служит для всех примером

Михаил Горбачев: меня ругают за гласность, но без нее ничего в стране не изменилось бы

"Поздравляю вас с 90-м днем рождения! <…> В это непростое время, когда странам как никогда важно объединиться и работать сообща, чтобы не замкнуться внутри себя, ваша неутомимая приверженность открытию советского общества продолжает служить примером для всех нас. И я, и весь британский народ по-прежнему восхищаемся вашим мужеством и высочайшими моральными качествами, которые вы проявили, добившись мирного завершения холодной войны", - говорится в поздравлении.

Джонсон пожелал Горбачеву крепкого здоровья и радостного дня.