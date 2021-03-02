Мишустин назвал важной работой организацию бесплатного горячего питания в школах

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил в Барнауле среднюю общеобразовательную школу №53. При осмотре учебного заведения глава правительства особое внимание уделил вопросу организации бесплатного горячего питания для школьников младших классов. Такую задачу президент РФ Владимир Путин поставил правительству в январе 2020 года, оглашая ежегодное послание Федеральному Собранию.

"Это очень важная работа. В свое время, вы помните, к ней внимательно отнесся президент Российской Федерации. Мы сейчас организовали работу по стране, чтобы фактически все дети в начальной школе были обеспечены горячим питанием", - подчеркнул глава кабмина.

Когда Мишустин зашел в столовую, там обедали дети, и премьер спросил о качестве питания у одного из школьников. Премьер поинтересовался у мальчика, нравится ли ему еда, и тот ответил утвердительно.

Директор школы Юлия Галкина рассказала, как устроен пищеблок. "На сегодняшний день мы не испытываем никаких проблем с организацией горячего питания. Нас обслуживает комбинат школьного питания. Мы не используем полуфабрикаты, то есть здесь установлено оборудование, которое позволяет готовить пищу", - сообщила она, отметив, что в Алтайском крае реализуется программа сбалансированного питания для школьников.

Затем директор пригласила к столу Мишустина, сопровождавших его министра просвещения Сергия Кравцова и губернатора региона Виктора Томенко, а также представителей родительского комитета школы. На обед подавали вареную гречку с котлетой и ломтиками отварной моркови. Попробовав основное блюдо, премьер поинтересовался, что дают на десерт. Юлия Галкина сообщила, что в буфете предлагается выпечка.

Доклад губернатора и общение с родителями

Губернатор края сообщил Мишустину, что в регионе 1071 школа, где организовано горячее питание для 271 тыс. школьников. По словам Томенко, абсолютно все ученики начальной школы обеспечены горячим питанием. Он также отметил большую помощь федерального центра, благодаря которой практически для половины школ было закуплено различное оборудование, примерно в 250 школах были проведены ремонтные работы.

Глава правительства пообщался с представителями родительского комитета. Они рассказали, как организована система контроля качества и взаимодействия с руководством школы, а также похвалили бесплатное школьное питание. Кроме того, Мишустин за столом в школьной столовой провел небольшое совещание о том, какой ассортимент должен быть представлен в школьном буфете. Участники совещания выступили за отсутствие чипсов и фастфуда и наличие соков, чая и выпечки. Премьер добавил, что в наличии также должна быть вода.