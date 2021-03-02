Мишустин заявил, что программа "Земский учитель" будет существовать и в дальнейшем

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил во вторник, что программа "Земский учитель" будет существовать и в дальнейшем.

Соответствующий вопрос был задан премьеру во время встречи с учителями школы №53 в городе Барнауле. "Конечно, будет, - ответил Мишустин. - Во-первых, она не просто существует, а активно существует. Мы очень большое число фиксируем учителей, которые поехали по программе "Земский учитель".

Мишустин отметил, что власти будут "серьезно продолжать" эту программу. "Поэтому не волнуйтесь, она [программа] продолжается, продлена. И, более того, надеюсь, что мы посмотрим, какими еще способами помочь обустраиваться тем учителям, которые приезжают в регионы после окончания педагогических университетов и работают в удаленном, в том числе, месте", - добавил глава кабмина.

Премьер прибыл в Алтайский край во вторник. В рамках программы своей поездки Мишустин посетил школу №53, где пообщался с учителями и учениками.

В ноябре 2020 года в Министерстве просвещения РФ сообщили, что программа "Земский учитель" будет продолжена, пока все вакансии в сельской местности и малых городах не будут закрыты.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Проект начал реализовываться в России с 1 января 2020 года.