На Кубани выявили норовирус у повара, готовившего для отравившихся футболистов

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявили норовирус у повара в пансионате Майстренко на Кубани, готовившего для воспитанников Крымской академии футбола, которые позднее попали в больницу с отравлением. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства во вторник по итогам эпидемиологического расследования.

Администрация Новороссийска сообщала, что 12 воспитанников крымской академии футбола, находившихся на учебно-тренировочных сборах в пансионате имени Майстренко в Широкой Балке (Краснодарский край), и пять взрослых 19 февраля были госпитализированы с кишечной инфекцией. Работа пищеблока была приостановлена. На следующий день их выписали из больницы.

"У повара пансионата выявлен норовирус, в свою смену он готовил салат оливье, который употребляли в пищу члены делегации. Этот же возбудитель выявлен у тех, кто был госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

Ранее врио директора ФГБУЗ "Пансионат им. А. И. Майстренко" Иван Докшин сообщал ТАСС, что питание в учреждении было организовано силами пансионата, комбинаты питания не привлекались.