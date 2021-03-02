Врачи СИЗО спасли жизнь находившегося в тяжелом состоянии экс-замглавы ФСИН Максименко

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Врачам тюремной больницы с трудом удалось спасти жизнь бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко, который находился при смерти из-за поражения 60% легких. Об этом журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"Врачи больницы "Матросской Тишины" спасли жизнь бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко. В больнице он провел 29 дней. По его словам, он плохо помнит, как его привезли в больницу, поскольку у него к тому моменту уже пятый день держалась температура 39, он задыхался, поражение легких было 60%. Он сказал, что ему было настолько плохо, что он уже мысленно со всеми простился. Он очень благодарен врачам "Матросской Тишины" за то, что они спасли ему жизнь", - сказала член ОНК.

Ранее о госпитализации Максименко ТАСС рассказала его адвокат Кадрия Хамзига. По ее словам, он участвовал в заседании Мосгорсуда по жалобе на его арест по видеосвязи из тюремной больницы из-за тяжелого состояния здоровья.

Бывший замглавы ФСИН был задержан 26 ноября. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов на ремонт и строительство объектов ФСИН по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026)" между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу". По данным СК, у строительной организации не было кадровых и производственных ресурсов для исполнения госконтрактов. В результате, считает следствие, не было введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, не была исполнена ФЦП на сумму свыше 2,1 млрд рублей на 2018-2019 годы, а ущерб от действий Максименко превысил 189 млн рублей. Ему грозит до 10 лет колонии, вину он не признает.