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Кремль не получил пояснений по поводу предложения Маска Путину пообщаться в Clubhouse

Пресс-секретарь президента предположил, что на самом деле приглашение может не иметь отношения к главе Tesla и SpaceX
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Кремль пытался уточнить детали предложения предпринимателя Илона Маска, который ранее пригласил президента РФ Владимира Путина пообщаться в голосовой социальной сети Clubhouse, но не получил никакого ответа. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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В ответ на вопрос, удалось ли Кремлю узнать детали предложения, Песков сказал: "Это, наверное, было какое-то недоразумение". "Мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения, - отметил представитель Кремля. - Мы не получили никакого ответа".

Пресс-секретарь президента предположил, что на самом деле приглашение может не иметь отношения к Маску. "Скорее всего, эта тема уже исчерпана", - добавил Песков.

Ранее он отмечал, что в Кремле "работают над тем, чтобы выяснить, что имелось в виду в приглашении господина Маска - общение именно в этой сети или в целом общение". При этом само приглашение в Кремле называли интересным.

В феврале предприниматель Илон Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceX, в публикации в Twitter упомянул официальный аккаунт Кремля, пригласив президента РФ Владимира Путина поговорить в голосовой соцсети Clubhouse.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМаск, Илон
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