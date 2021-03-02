Кремль "задаст вопросы" руководству Крыма по жалобам на вырубку деревьев в Форосском парке

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, мы зададим вопросы руководству Крыма", - сказал он.

Песков добавил, что о соответствующем обращении жителей региона к президенту России Владимиру Путину он не знает. "Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту", - сказал он.