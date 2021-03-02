Началось обучение на втором потоке образовательной программы "Женщина-лидер"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Представительницы более 40 регионов направили заявки на обучение на втором потоке образовательной программы "Женщина-лидер" мастерской управления "Сенеж". Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

"Мы получили 150 заявок, которые можно было серьезно рассматривать, это заявки от женщин из 41 региона России", - сказала Карелова. По ее словам, эти цифры говорят о большой востребованности программы. "В России растет запрос на женское лидерство", - подчеркнула Карелова.

Программа

По словам проректора по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной, в программе принимают участие женщины-предприниматели, главы общественных организаций, территориальных органов крупных корпораций, образовательных и медицинский учреждений. "Каждая шестая из участниц - это финалистка или победительница конкурса "Лидеры России", - добавила она.

Программа будет длиться немногим более трех месяцев. "Будет четыре модуля, три из которых будут реализованы в цифровом формате, мы здесь идем в трендах современности. Финальный модуль, надеемся, сможем провести в Солнечногорске в мастерской управления "Сенеж", - сказала Афонина.

Она также отметила, что участницы будут разделены, по предварительным данным, на 25 команд, которые будут работать над различными социальными проектами.

Первый поток

По словам Кареловой, в первом потоке, который прошел осенью прошлого года, приняли участие 140 женщин, которые представляли 42 региона России. "Во время обучения нашими обучающимся было разработано 26 проектов. Надо сказать, что проектная деятельность, которая положена в основу образовательной программы, это традиция совета Евразийского женского форума", - добавила она.

"Мы пробовали выбрать лучшие, оказалось, что это не так просто, ибо каждый проект не столько лучший или худший, сколько очень значимый. Мы видим, что после завершения образовательного потока женщины уже активно продолжают реализовывать свои проекты. Эти проекты были представлены и председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко, поэтому я еще раз от имени Валентины Ивановны хотела бы поблагодарить наших первых слушательниц и пожелать всем вам, кто начинает принимать участие в нашей программе "Женщина-лидер", таких же успехов", - подчеркнула Карелова.