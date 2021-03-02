Роскомнадзор в феврале блокировал в TikTok призывы к самоубийствам подростков

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор в феврале выявил и блокировал в TikTok волну призывов к самоубийствам подростков. Об этом во вторник заявил заместитель руководителя ведомства по Центральному федеральному округу Николай Макаренко.

"Приведу пример последнего месяца: 24 февраля в социальной сети TikTok началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства. По состоянию на десять часов вечера 25 февраля агитация совершить массовое самоубийство 3 марта собрала более 432 тыс. просмотров. В результате взаимодействия с прокуратурой города Москвы, коллегами из Роспотребнадзора TikTok заблокировал эти аккаунты, которые содержали такую информацию", - сказал Макаренко.