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Роскомнадзор в феврале блокировал в TikTok призывы к самоубийствам подростков

В результате взаимодействия с прокуратурой Москвы, коллегами из Роспотребнадзора TikTok заблокировал аккаунты, которые содержали такую информацию, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор в феврале выявил и блокировал в TikTok волну призывов к самоубийствам подростков. Об этом во вторник заявил заместитель руководителя ведомства по Центральному федеральному округу Николай Макаренко.

"Приведу пример последнего месяца: 24 февраля в социальной сети TikTok началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства. По состоянию на десять часов вечера 25 февраля агитация совершить массовое самоубийство 3 марта собрала более 432 тыс. просмотров. В результате взаимодействия с прокуратурой города Москвы, коллегами из Роспотребнадзора TikTok заблокировал эти аккаунты, которые содержали такую информацию", - сказал Макаренко.

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