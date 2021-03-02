Минздрав Словакии разрешил использовать в стране вакцину "Спутник V"

ПРАГА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Словакии разрешило к использованию в республике российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Марек Крайчи, сообщило во вторник Словацкое радио.
Разрешение на применение "Спутника V" выдано до конца августа текущего года. Многие жители республики выразили желание пройти вакцинацию российским препаратом, несмотря на отсутствие его регистрации в Евросоюзе.
Первая партия российской вакцины была получена в стране в понедельник, 1 марта. Практическое применение "Спутника V" в Словакии, как в тот день сказал Крайчи, начнется примерно через две недели.
В Словакии вакцинация от коронавируса началась 26 декабря прошлого года. На данный момент прививки сделаны 315 557 жителям, из которых полный цикл вакцинации прошли 142 551. В страну поступают также вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.