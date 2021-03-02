Минздрав Словакии разрешил использовать в стране вакцину "Спутник V"

ПРАГА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Словакии разрешило к использованию в республике российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Марек Крайчи, сообщило во вторник Словацкое радио .

Разрешение на применение "Спутника V" выдано до конца августа текущего года. Многие жители республики выразили желание пройти вакцинацию российским препаратом, несмотря на отсутствие его регистрации в Евросоюзе.

Первая партия российской вакцины была получена в стране в понедельник, 1 марта. Практическое применение "Спутника V" в Словакии, как в тот день сказал Крайчи, начнется примерно через две недели.

В Словакии вакцинация от коронавируса началась 26 декабря прошлого года. На данный момент прививки сделаны 315 557 жителям, из которых полный цикл вакцинации прошли 142 551. В страну поступают также вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.