Пользователи Госуслуг смогут получить информацию о вакцинации от коронавируса на смартфон

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пользователи портала Госуслуг смогут получать информацию о сделанной ими вакцине от коронавируса в виде QR-кодов на смартфон. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в дополнение к уже получаемой на портале Госуслуг и в соответствующем мобильном приложении информации о результатах теста ПЦР на новую коронавирусную инфекцию пользователи сервиса смогут загружать информацию о вакцинации, в том числе даты первой и второй прививки, медучреждение, которое их делало, наименование и серию вакцины. Также в сервис будут загружаться результаты анкетирования прибывающих в Россию граждан.

В ноябре 2020 года Минцифры совместно с Роспотребнадзором запустило на портале Госуслуг сервис, который позволяет загружать результаты тестов на коронавирус в личный кабинет пользователя. Результаты тестов, которые также загружаются в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", могут получать пользователи, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора. К концу первого квартала 2021 года к сервису планируется подключить все лаборатории и медицинские центры.