Онищенко призвал не выбирать себе вакцину от коронавируса, а прививаться той, что есть

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко скептически оценил моду выбирать, каким именно препаратом привиться от коронавируса. По его словам, все зарегистрированные российские вакцины равны по эффективности и безопасности.

"Вот эта вот новомодная тенденция выбирать себе вакцину, собирать по ней данные, с одной стороны, конечно же, меня радует, потому что люди наконец-то начали интересоваться. <...> Но не в этом дело - давайте доверять врачам, давайте будем идти на вакцинацию, и там врач примет решение, вам можно сегодня прививаться или нельзя", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

По убеждению Онищенко, выбирать себе вакцину не надо. "Придите на прививочный пункт, вам врач назначит ту вакцину, которая есть. Я могу четко и ясно сказать: у нас есть три вакцины, они примерно равны по безопасности и эффективности, они на одной шкале стоят", - добавил он.

Британский штамм

Онищенко заявил, что все уже разработанные вакцины будут работать и в отношении так называемого британского штамма коронавируса.

Он также отметил, что некорректно называть этот подтип коронавируса британским штаммом. "Новый британский штамм коронавируса - это неправильная формулировка. Штаммы коронавируса мы описали <...>, за этот век, начиная со 2002 года, у нас три новых штамма - SARS, MERS и "корона". Штамм - это тот, который преодолел межвидовой барьер, который из природного очага перешел на человеческую популяцию. Что касается вот этого вируса британского, это тот же COVID-19, тот же вирус, единственное, что в нем произошла мутация", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

По словам Онищенко, "априори можно сказать, что все те вакцины, которые изобретены были на предыдущие подтипы, будут работать при этом [британском] штамме". Это объясняется тем, что даже после мутации в структуре вируса нет "сильного дрейфа".

"Нехарактерно для этого типа вирусов, чтобы они менялись, как гриппозный штамм", - подчеркнул он, отметив, что, например, вирус гриппа H1N1 склонен к резким мутационным "дрейфам", позволяющим легко преодолевать иммунный барьер.

Сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начнет ослабляться с 8 марта.