Лавров прокомментировал введение на территории ЕС паспортов вакцинации

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что решение по введению паспортов вакцинации в Евросоюзе не будет дискриминировать граждан России. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы на своем уровне проинформировали наших евросоюзовских коллег о том, что мы рассчитываем на принятие решений, которые не будут дискриминировать российских граждан", - сказал он.

Лавров также отметил, что введение "ковидных паспортов" на территории Евросоюза может означать насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности. "Получается, эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Если будет введен "ковидный паспорт", то это будет противоречить принципу добровольности, - сказал он. - Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами - членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь".

"Посмотрим, чем это закончится, надеюсь решение будет приниматься с учетом мнения стран-членов. Фактор добровольности вакцинации очень серьезный", - добавил глава МИД РФ.

В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.