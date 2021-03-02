Двух работников мэрии Красноярска уволили после массового отравления в школах

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Мэр Красноярска Сергей Еремин после массового отравления учащихся уволил двух работников, отвечающих за организацию школьного питания. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах. По данным Роспотребнадзора, предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса. По данным Минздрава, в стационарах в состоянии средней тяжести находятся 56 человек.
"Забили тревогу еще на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных. Вынужден был уволить двоих. Со дня на день вопрос организации школьного питания будет рассмотрен и на профильной комиссии горсовета с участием всех сторон. Разобраться в причинах, не допустить повторения, сделать все соответствующие выводы после проверок - такая задача поставлена курирующему заму", - написал Еремин.
В мэрии пояснили ТАСС, что в числе уволенных - заместитель руководителя главного управления образования, курирующего сферу питания.
В ходе исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не обнаружено. По всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.
Ранее полицией было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Услугу по организации школьного питания в этих школах оказывает ООО "Развитие". В связи с нарушениями законодательства прокуратура внесла представления ООО "Развитие", а также в адрес Главного управления образования администрации Красноярска. Проверку также проводит СК.