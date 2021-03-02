Двух работников мэрии Красноярска уволили после массового отравления в школах

С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах. По данным Роспотребнадзора, предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса. По данным Минздрава, в стационарах в состоянии средней тяжести находятся 56 человек.

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Мэр Красноярска Сергей Еремин после массового отравления учащихся уволил двух работников, отвечающих за организацию школьного питания. Об этом он написал на своей странице в Instagram .

"Забили тревогу еще на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных. Вынужден был уволить двоих. Со дня на день вопрос организации школьного питания будет рассмотрен и на профильной комиссии горсовета с участием всех сторон. Разобраться в причинах, не допустить повторения, сделать все соответствующие выводы после проверок - такая задача поставлена курирующему заму", - написал Еремин.

В мэрии пояснили ТАСС, что в числе уволенных - заместитель руководителя главного управления образования, курирующего сферу питания.

В ходе исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не обнаружено. По всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

Ранее полицией было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Услугу по организации школьного питания в этих школах оказывает ООО "Развитие". В связи с нарушениями законодательства прокуратура внесла представления ООО "Развитие", а также в адрес Главного управления образования администрации Красноярска. Проверку также проводит СК.