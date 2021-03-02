Обучающие семинары для матерей о здоровом образе пройдут в восьми городах России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Слушательницы программы "Женщины-лидеры" проведут в восьми городах страны в течение года обучающие семинары о здоровом образе жизни для многодетных матерей и матерей, которые воспитывают детей с особенностями развития. Об этом сообщила во вторник главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску второго потока программы.

"Наша цель была создать образовательную программу для уникальных мам, которые воспитывают нескольких детей, детей с особенностями развития, являются приемными мамами. Мы хотели повысить их грамотность в вопросах здоровья. <…> В феврале мы внедрили нашу работу и собрали группу в Краснодаре, вчера стартовали в Новосибирске, Москве и Казани. В планах на этот год у нас еще восемь городов", - сказала Дроздова.

Он добавила, что проект был запущен после первого потока программы "Женщины-лидеры". По ее словам, мероприятия проводились в онлайн-формате, благодаря которому удалось создать сообщество матерей, которые внедряют правила здорового образа жизни в своих семьях.

Первый поток программы "Женщины-лидеры" прошел осенью прошлого года с участием 140 женщин из 42 регионов. Заявки на участие во втором потоке, о старте которого было объявлено 2 марта, подали 150 женщин, представляющих 41 субъект РФ.