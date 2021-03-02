Михалков оценил эффективность борьбы с пиратством в России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Режиссер, художественный руководитель Центра театра и кино Никита Михалков выразил надежду, что принятая правительством РФ стратегия по противодействию обороту контрафакта будет уделять значительное внимание защите интеллектуальной собственности.

"Премьер-министр Михаил Мишустин принял стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, и там большое место, я надеюсь, будет занимать защита интеллектуальной собственности. В этой защите эта собственность очень нуждается", - сказал он во вторник на пресс-конференции в ТАСС в режиме онлайн, посвященной запуску единой федеральной горячей линии Международной ассоциации "Антиконтрафакт".

Ранее правительство РФ утвердило стратегию по противодействию обороту контрафакта до 2025 года. Об этом заявил 15 февраля на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин. Контрафактная продукция, согласно положениям стратегии, включает в себя "материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности с нарушением исключительного права на такой результат". Среди перечисленных в ней механизмов противодействия незаконному обороту промышленной продукции есть защита прав интеллектуальной собственности, а также формирование и реализация мер по сокращению незаконного оборота промышленной продукции с использованием интернета.

Михалков отметил, что законодательство должно опережать развитие цифровой индустрии, а не догонять его. "Мне кажется, здесь есть некий дисбаланс: закон не успевает за "цифрой", грубо говоря. А с приходом цифры безнаказанность и возможность пиратства кратно увеличились", - добавил режиссер.

Наблюдающееся в мире сокращение рынка интернет-пиратства, полагает Михалков, говорит о намечающемся переходе к подписной модели потребления контента. "Это, мне думается, один из путей, которые могут помочь тому, чтобы пиратство было хоть как-то постепенно останавливаемо. Хотя, по большому счету, мы видим, что большого эффекта пока нет, именно потому, что закон не поспевает за развитием цифры", - сказал он.