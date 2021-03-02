Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Жителей Москвы, которые с 1 августа вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали в сумме на более чем 11 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Уточняется, что в Москве ведется контроль за жителями, которые вернулись из других стран с 1 августа. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Всего ведомство направило 4 502 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении.

"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 953 гражданам присуждены штрафы на сумму 11 млн 350 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.

Требование о прохождении ПЦР-тестирования в течение трех дней со дня прибытия и внесении результатов исследования на Единый портал государственных и муниципальных услуг относится не только к взрослым, но и к детям. Родители и их дети до получения результатов тестирования должны соблюдать режим самоизоляции дома.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 981 850 случаев заражения, из них 1 277 - за последние сутки. Выздоровели 901 035 человек, умерли 15 146.