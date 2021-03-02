Зеленский привился вакциной против коронавируса Covishield

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенным в Индии. Об этом глава государства сообщил в Twitter .

"Сделал это на передовой (в Донбассе - прим. ТАСС) с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - написал он.

Ранее глава государства отправился в Донбасс для встречи с украинскими военнослужащими. Там также будет находиться председатель Европейского совета Шарль Мишель в рамках двухдневного визита на Украину.

Украина начала кампанию по вакцинации от коронавируса одной из последних в Европе, после того как в страну были доставлены из Индии первые 500 тыс. доз препарата Covishield. В первую очередь прививки получают медики. Всего в государстве зарегистрированы две вакцины - Covishield, а также препарат американской компании Pfizer. По данным правительства, Украина ожидает поставки более 100 тыс. доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской Sinovac, почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз NovaVax. От российских препаратов Киев отказался.