В Петербурге снизилось более чем на 45% число госпитализаций с COVID-19 за месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Число пациентов, госпитализированных в Санкт-Петербурге из-за новой коронавирусной инфекции снизилось за месяц на 46,5%, аналогично сократилось и число больных, наблюдаемых амбулаторно. Об этом во вторник сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

"При сравнении индикаторов эпидемического процесса за январь и февраль 2021 года выявлено снижение интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции. Уменьшилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Снизилось общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах, так и амбулаторно. Общее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями в феврале уменьшилось на 46,5% по сравнению с январем", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе развернуто 6 944 койки для пациентов с COVID-19, на конец февраля было свободно 1 510 коек. Доля тяжелых больных в стационарах в феврале составила 25,4 % - и осталась примерно на таком же уровне, как и в январе. Кроме того, по данным совета, при сравнении показателей конца февраля и конца января, отмечается снижение количества наблюдаемых в поликлиниках больных коронавирусной инфекцией на 46,2 %.

При этом в организации отметили, что во второй половине февраля тренд на снижение распространения инфекции стал замедляться так же, как и скорость снижения общего количества активно больных по сравнению с январем.

"В условиях неустойчивого тренда на снижение распространения инфекции решающее значение имеет активное участие населения города в массовой вакцинации. Несмотря на снижение заболеваемости, эпидемия продолжается, и COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более 350 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций на вакцину и каких-либо осложнений после прививки", - рассказали в межведомственном совете.

По последним данным, в Петербурге выявили 369 057 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 302 916 человек, умерли 11 161. За последние сутки в городе выявили 937 случаев заражения.