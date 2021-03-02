В Петербурге за время пандемии заразились коронавирусом более 1,2 тыс. беременных женщин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией за время пандемии в Санкт-Петербурге выявили у более чем 1,2 тыс. беременных женщин. Большинство из них переносили инфекцию легко, однако в городе зафиксировали восемь смертельных случаев, сообщил главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга Виталий Беженарь на пресс-конференции во вторник.

"За весь период 2020 года, по статистическим данным, более 1,2 тыс. женщин во время беременности и родов были зарегистрированы с ковид-инфекцией в нашем городе. Такой специфической особенностью во время беременности, о которой мы знали, и которая подтвердилась и на нашем опыте, к счастью, является то, что во время беременности женщины, как правило, переносят инфекцию в легкой форме. Но это не значит, что инфицированные пациенты не опасны для окружающих. В этом отношении была наибольшая сложность в организации оказания помощи в обычных родовспомогательных учреждениях", - рассказал Беженарь.

Он добавил, что помощь беременным, заразившимся коронавирусом, организовали в инфекционной больницы им. Боткина, также специально был перепрофилирован родильный дом №16, развернуты специальные койки для женщин на базе больницы в Колпино. Кроме того, на базе петербургского перинатального центра создан акушерский дистанционный консультативный центр - в сложных случаях медики консультируются со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

"Небольшое количество женщин, по Санкт-Петербургу это 11,6% из зарегистрированных [заразившихся из числа беременных], которые перенесли заболевание в тяжелых, средне-тяжелых и тяжелых формах. К сожалению, несмотря на наши усилия, были летальные исходы. Восемь женщин во время беременности погибли, и это огромная потеря. Каждый случай под пристальным вниманием специалистов разобран. Анализ случаев показал, что в большинстве ситуаций - это не только касается Санкт-Петербурга - группы риска по тяжелому течению вплоть до летального - в основном у тех пациентов, которые отягощены рядом соматических заболеваний, несмотря на возраст", - пояснил Беженарь.

Как отметил специалист, пока вакцинация от коронавируса среди беременных не разрешена, но, по его мнению, женщинам, которые только планируют беременность, стоит сделать прививку заранее.

По последним данным, в Петербурге выявили 369 057 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 302 916 человек, умер 11 161. За последние сутки в городе выявили 937 случаев заражения.