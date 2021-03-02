Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора согласовали возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

"Соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры России. В нем говорится, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и возобновления очных занятий учащихся в школах возможен прием музеями отдельных классов при неукоснительном соблюдении профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что группы школьников должны быть сформированы из одного класса, так как все еще действуют правила, запрещающие проведение массовых мероприятий для детей из разных групп.

Ранее с просьбой разрешить такие мероприятия обратился президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По мнению профессионального сообщества, музейные программы для школьников являются частью образовательного процесса.