В Петербурге почтили память Жореса Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. День памяти почетного гражданина города, нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова (1930-2019) прошел в Петербурге. Коллеги Алферова возложили цветы к его могиле на Комаровском кладбище, а также к памятнику на территории Санкт-Петербургского академического университета им. Ж. И. Алферова РАН (СПбАУ), сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе СПбАУ.

Могилу ученого на Комаровском мемориальном кладбище посетили коллеги из Физико-Технического института им. Иоффе, где Алферов прошел путь от младшего научного сотрудника до директора, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, где ученый основал Физико-технический факультет, а также СПбАУ, который был создан Алферовым.

В СПбАУ прошло торжественное заседание, в котором приняли участие учащиеся и руководство вуза, а также коллеги ученого.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби — за участие в изобретении интегральной схемы.

В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города. Алферов умер в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.