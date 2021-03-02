В кабмине не поддержали законопроект о снижении пенсионного возраста

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Об этом говорится в проекте отрицательного заключения кабмина, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Законопроект предусматривает снижение возраста выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно, а также трудового стажа для досрочного выхода на пенсию с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет соответственно. Кроме того, документ снижает требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости с 70 и 65 лет до 66 лет и 61 года соответственно.

Как отмечает правительственная комиссия, поэтапное повышение пенсионного возраста "в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию, и обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к складывающимся демографическим условиям".

"Необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых законопроектом изменений не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, и анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность", - говорится в проекте отзыва.

В нем указывается, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России. "Однако законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации", - подчеркивает комиссия. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - резюмировали в кабмине.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.