ЕЭК предлагает разрешить въезд в ЕАЭС со справкой о наличии антител к коронавирусу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает разрешить въезд на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лицам со справкой о наличии антител IgG или с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Об этом говорится в проекте методических рекомендаций по профилактическим мерам при возобновлении авиапассажирских перевозок.

"Лица, прибывшие из-за рубежа воздушным судном, за исключением лиц, определенных законодательством государства-члена [ЕАЭС], обязаны предоставить или справку об обследовании на антитела класса IgG с положительным результатом лабораторного обследования <...>, отобранного не ранее чем за шесть месяцев до момента пересечения государственной границы государства-члена, или справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР клинического материала, отобранного не ранее чем за 72 часа до момента пересечения государственной границы государства-члена", - отмечается в проекте.

В случае отсутствия соответствующих документов предлагается направлять прибывающих в ЕАЭС лиц на тестирование с необходимостью соблюдать режим самоизоляции до момента получения результатов. Граждане с признаками респираторных инфекций могут быть госпитализированы до получения результатов тестов на коронавирус вне зависимости от наличия справки.

Антитела IgG на коронавирусную инфекцию являются признаком формирования иммунитета после перенесенного заболевания.