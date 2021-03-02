"Искандеры" прибыли в Подмосковье для подготовки к параду Победы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ракетные комплексы "Искандер" прибыли своим ходом из Ивановской области для подготовки к участию в параде Победы в Москве. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Ракетные комплексы "Искандер" гвардейской танковой армии Западного военного округа передислоцированы из Ивановской области в Московскую для участия в военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что восемь ракетных комплексов преодолели 400 км своим ходом под управлением водителей соединения.

"Для участия в параде были отобраны водители, являющиеся исключительно военнослужащими по контракту, которые суммарно преодолели на военной технике более 25 тыс. км, а также все военнослужащие прошли тщательный медицинский отбор и профессионально-психологическое тестирование", - заявили в ЗВО.