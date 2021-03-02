В кабмине не одобрили законопроект об обязанности пьяных водителей проходить реабилитацию

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, обязывающий проходить лечение от алкоголизма водителей, пойманных за рулем в состоянии опьянения или отказывающихся пройти медосвидетельствование. Инициатива разработана зампредом комитета Госдумы по охране здоровья Николаем Говориным ("Единая Россия").

"Законопроектом предлагается <...> установить полномочие судьи возлагать на лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 12.8, статьями 12.26, 6.11 и 20.1 КоАП, в состоянии алкогольного опьянения, обязанность пройти диагностику, лечение, медицинскую и (или) социальную реабилитацию от алкоголизма", - говорится в документе.

Речь идет о нарушителях, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения и водителях, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, а также о лицах в состоянии опьянения, пойманных при занятии проституцией или мелком хулиганстве.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

В правкомиссии поясняют, что административное правонарушение не входит в перечень случаев, при которых медицинское вмешательство допускается без согласия гражданина. Кроме того, совершение правонарушения в состоянии опьянения не может говорить о безусловном наличии алкогольной зависимости и необходимости направления на лечение от алкоголизма. В кабмине также отмечают, что реализация инициативы приведет к увеличению нагрузки на врачей и полицейских, что потребует увеличения их штатной численности, однако в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.