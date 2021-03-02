Эксперт Роспотребнадзора считает, что Россия еще не прошла первую волну коронавируса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия еще не справилась с первой волной коронавируса, сейчас страна находится в стадии стабилизации и снижения инфекционного процесса. Такое мнение высказал во вторник заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"Мы еще первую волну с вами не пережили, потому что классика жанра: ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта [2020 года], - сказал он. - По сути, мы до этого были с вами в нуле, поэтому мы переживаем так называемые осенние, весенние подъемы [заболеваемости коронавирусной инфекцией], а сейчас [РФ находится] в стадии стабилизации, снижения инфекционного процесса или эпидпроцесса".

По словам Горелова, говорить о начале так называемой второй волны коронавируса в России можно будет только после прохождения через нулевое значение выявленных за сутки случаев заражения и при значительной мутации коронавируса. При этом масштабы распространения новой формы вируса должны будут догнать показатели, характерные для первой волны.