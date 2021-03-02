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Пандемия COVID-19

Эксперт рассказал об открытии в Москве постковидного стационара

Член-корреспондент РАН Александр Горелов уточнил, что в стационаре будут оказывать специализированную помощь пациентам, перенесшим коронавирус в тяжелой форме

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Стационар для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, откроется в Москве. Об этом во вторник заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

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"Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар <…> как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов", - сказал Горелов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 257 650 случаев заражения, выздоровели 3 823 074 человека, умерли 86 455. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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