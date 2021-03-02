Суд в Минске вынес приговоры врачу и журналистке по делу о смерти оппозиционера

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Суд Московского района Минска приговорил журналистку портала tut.by Екатерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы за разглашение врачебной тайны по делу о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко. Такое решение озвучила во вторник судья Светлана Бондаренко, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Суд постановил Борисевич Екатерину Анатольевну признать виновной в подстрекательстве к умышленному разглашению медицинским работником информации о наличии заболевания, диагнозе пациента и разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия. Назначить [Борисевич] наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима", - сказала судья.