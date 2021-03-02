СМИ: жертвами преступлений служителей церкви во Франции могли стать 10 тыс. детей

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. детей могли стать жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных служителями церкви во Франции с 1950 года. Об этом сообщила во вторник радиостанция Europe 1 со ссылкой на промежуточный отчет Независимой комиссии по сексуальным преступлениям в церкви.

Согласно содержащейся в документе информации, комиссия собрала 6,5 тыс. показаний очевидцев, множество архивных материалов и других свидетельств преступлений. Как подчеркивает радиостанция, данные являются промежуточными, окончательный доклад будет представлен в октябре.

Комиссия занимается расследованием с 2018 года, осенью 2020-го она сообщала о 3 тыс. возможных жертв.