СК проверит сведения об отказе сироте в госпитализации после неудачных родов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Следственный комитет проведет в больнице на севере Крыма проверку после сообщений в соцсетях об отказе в госпитализации сироты, у которой после родов загноились швы после кесарева сечения, а младенец попал в реанимацию, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

На странице во "ВКонтакте" организации "Добро мира - волонтеры Крыма" в понедельник сообщалось об отказе в госпитализации 20-летней девушки-сироты. 13 февраля она родила ребенка в Джанкойском роддоме. У младенца случился отек мозга, его госпитализировали. У самой матери загноились швы после кесарева сечения, однако при обращении в больницу ей сообщили, что "показаний для госпитализации нет" и рекомендовали мазать их йодом, уточняется в сообщении.

"В ходе мониторинга интернет-пространства в группе волонтерского движения Крыма выявлен пост, в котором сообщается об оказании некачественной медицинской помощи жительнице Джанкойского района из числа сирот при принятии у нее родов, а также ее новорожденному ребенку. По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю в настоящее время организована и проводится процессуальная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Прокуратура взяла ход этой проверки на контроль, а также организовала собственную проверку. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи молодой девушке во время родов и в послеоперационный период. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Минздрав Крыма также проведет служебную проверку, уточнили в пресс-службе. "2 марта девушка переведена в ГБУЗ Республики Крым "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко". Ребенок находится в ГБУЗ Республики Крым "Республиканская детская клиническая больница" в удовлетворительном состоянии и готов к выписке", - говорится в сообщении министерства.