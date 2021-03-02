РФ прорабатывает вопрос о безвозмездной передаче Афганистану партии вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Москва прорабатывает вопрос о передаче Кабулу партии препарата "Спутник V" на безвозмездной основе для вакцинации сотрудников нижней палаты парламента Афганистана. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью ТАСС, приуроченном к 100-летию Договора о дружбе между Россией и Афганистаном.

"В настоящее время нами прорабатывается обращение нижней палаты Национального совета Исламской Республики Афганистан о безвозмездной поставке ограниченной партии "Спутника V" для вакцинации персонала афганского парламента", - сказал он.

Кабулов отметил, что вопрос поставки вакцины обсуждался в ходе недавнего визита в Москву министра иностранных дел Афганистана Мохаммада Ханифа Атмара. "Однако пока конкретных договоренностей не достигнуто", - указал он.

Ранее в интервью ТАСС глава МИД Афганистана сообщил, что Москва и Кабул по линии министерств здравоохранения в ближайшее время обсудят сроки и объемы поставок в республику вакцины от коронавируса "Спутник V".