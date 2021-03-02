На Кубани остановили на 60 суток работу пансионата, откуда госпитализировали футболистов

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Суд на Кубани приостановил на 60 суток работу пансионата Майстренко на Кубани, откуда были госпитализированы воспитанники крымской академии футбола, после выявления просрочки и норавируса у повара, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Ранее во вторник в ведомстве сообщали, что у повара в пансионате Майстренко на Кубани, готовившего для воспитанников Крымской академии футбола, которые позднее попали в больницу, был выявлен норовирус.

"В пансионате выявлено более 460 кг продукции с истекшим сроком годности. Специалистами об этом был составлен протокол, в суд был подан иск о приостановке работы пансионата. Сегодня мы получили решение суда, в соответствии с которым работа пансионата приставлена на 60 суток", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что от работы также отстранены все работники пищеблока.

По данным ведомства, установлено, что пансионат на момент заезда группы не функционировал, был закрыт, причина пока не называется, о заезде группы санаторное учреждение уполномоченные ведомства не оповещало.

Администрация Новороссийска сообщала, что 12 воспитанников крымской академии футбола, находившихся на учебно-тренировочных сборах в пансионате имени Майстренко в Широкой Балке (Краснодарский край), и пять взрослых 19 февраля были госпитализированы с кишечной инфекцией. Работа пищеблока была приостановлена. На следующий день их выписали из больницы.

Ранее врио директора ФГБУЗ "Пансионат им. А. И. Майстренко" Иван Докшин сообщал ТАСС, что питание в учреждении было организовано силами пансионата, комбинаты питания не привлекались.