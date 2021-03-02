В центре "Сириус" пройдет "техномасленица" с блинами, приготовленными на 3D-принтере

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Лицей "Сириус" проведет так называемую техномасленицу на Медальной площади в Сириусе 14 марта, в честь праздника гостей и жителей федеральной территории угостят блинами, приготовленными на 3D-принтере, сообщили в пресс-службе "Сириуса" во вторник.

"В воскресенье (14 марта) также пройдет техномасленица, организованная Лицеем "Сириус". Гости смогут попробовать блины, приготовленные на специальном 3D-принтере, и посетить мастер-классы по плетению мандал, лепке птичек из природной глины и росписи керамической плитки", - говорится в сообщении.

Масленичная неделя в Сириусе пройдет с 6 по 14 марта, она будет сопровождаться играми, концертами и мастер-классами. В субботу на Медальной площади начнут работать ткацкая фабрика, гончарная и плотницкая мастерские, для гостей проведут мастер-классы по изготовлению сладких букетов из мармелада, росписи одежды и созданию кукол-оберегов.

"В этом году состоится конкурс на лучшее чучело Масленицы. Главное условие - оно должно быть сделано своими руками из горючих материалов, таких как бумага, солома, папье-маше, ткань. В высоту чучело не должно превышать 30 см", - уточнили в пресс-службе. Победителя выберут 14 марта.

В течение всей недели в Парке науки и искусства "Сириус" пройдет серия концертов, в том числе выступления московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, а также американского композитора и пианиста Эммета Коэна.

Кроме того, 14 марта на Медальной площади пройдут "блинный забег" в костюмах, гулянья и выступление ансамблей, циркачей, танцоров. Также запланировано сожжение чучела Масленицы.