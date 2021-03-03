Держим ухо востро, или Как сохранить хороший слух до старости

Слышать звуки для человека так же естественно, как и дышать. Однако в отличие от легких уши не имеют защиты и подвержены негативным воздействиям окружающего мира больше, чем другие органы. Доцент кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-оториноларинголог Александр Славский и заведующий ЛОР-отделением медицинского центра "Столица", кандидат медицинских наук Иван Акулич рассказали ТАСС о том, как сохранить хороший слух и правильно ухаживать за ушами.
Как мы слышим звуки?
Человек слышит не ушами, а головным мозгом: уши — лишь проводник, который передает звуковой сигнал к слуховым центрам коры головного мозга. Звуковые волны вызывают колебания барабанной перепонки и слуховых косточек, затем — колебания жидкости в улитке, после чего эти колебания преобразовываются особыми волосковыми слуховыми клетками в электрические импульсы и по нервным волокнам передаются в височные доли мозга для "расшифровки".
С возрастом и под воздействием неблагоприятных факторов (например, сильного шума) часть волосковых клеток гибнет и слух ухудшается. Сейчас ученые работают над способами восстановления волосковых клеток. Так, врачи американского детского госпиталя Святого Иуды Фаддея в Мемфисе смогли увеличить количество волосковых клеток у подопытных мышей с помощью модификации генов в других клетках внутреннего уха, нечувствительных к колебаниям.
Как шум и громкие звуки портят слух?
При воздействии сильного шума барабанные перепонки растягиваются и их чувствительность временно снижается. Например, после концерта или дискотеки человек может слышать хуже в течение нескольких часов и даже дней.
От очень сильного шума перепонки могут порваться. Так же пагубно шум влияет и на волосковые клетки: сильные колебания звуковых волн делают кончики нервных волокон тонкими, сухими и нарушают связь между волосковыми клетками. При частом воздействии шума клетки отмирают и больше не восстанавливаются.
Именно поэтому люди, работа которых связана с шумом и громкими звуками страдают от преждевременного снижения слуха чаще, чем остальные.
Кроме того, шум провоцирует постоянное нервное напряжение, головные боли, заболевания сердца, печени, желудка, вызывает хроническую усталость и нарушения сна.
Шумоизолирующие окна действительно нужны или это просто рекламный ход?
Если окна квартиры или офиса выходят на оживленную улицу или автомобильную дорогу, то шумоизоляция необходима. Например, уровень шума Садового кольца — 70–80 децибел, на МКАД — уже 90 децибел, при том что врачи считают безопасным для здоровья уровень 40–50 децибел (как разговор средней громкости). Причем больше всего страдают от шума дорог жители верхних этажей: внизу звуковые волны поглощаются деревьям и соседними зданиями, а вверху не встречают никаких препятствий.
Шум от проезжающих по железной дороге поездов чуть ниже — 60–70 децибел.
Самое вредное воздействие на слух человек испытывает в метро. Там уровень шума колеблется от 90 до 110 децибел.
Наушники и правда сильно портят слух?
Портят слух не наушники, а неправильное их использование. Если не делать звук плеера громким, то опасности наушники не представляют. Категорически не рекомендуется слушать музыку или радио в метро, нежелательно — в общественном транспорте, двигаясь вдоль оживленной трассы.
Более опасными считаются наушники-"бананы", которые вертикально вставляются в уши. Чем меньше наушники, тем большее от них звуковое давление: при одинаково выставленной громкости у наушников-"бананов" оно на 10 децибел выше, чем у накладных или полноразмерных наушников. Поэтому, выбирая наушники-затычки, нужно обязательно убавлять громкость своего гаджета.
Звук в любых наушниках нельзя повышать до того уровня, когда становится не слышно окружающие громкие звуки (шум машин, удар мусорного бака о землю, шум фена или звонок телефона).
Особо пагубно наушники влияют на детей: детский анализатор устает быстрее, чем взрослый. При одинаковом воздействии громкого звука на него разрушающие последствия для детей будут серьезнее, чем для взрослых.
Еще один минус наушников-"бананов" — они могут способствовать возникновению дерматита, грибковых заболеваний кожи в наружном ухе, наружного отита. Поэтому наушники необходимо содержать в чистоте.
А почему не рекомендуется слушать музыку в метро?
Потому что это не просто вредно, но и опасно. В метро, где уровень шума и так очень высокий, невозможно слушать плеер на той же громкости, что и на улице: вы просто ничего не услышите, шум метро все заглушит. Поэтому пассажиры обычно увеличивают громкость до максимума. Низкие частоты музыки воздействуют на слух вместе с вредными вибрациями и шумом поезда, быстро разрушая слух человека.
Кстати, в метро лучше использовать наружные наушники, не включая музыку, — для подавления шума подземки.
Сера в ушах — это грязь? Как часто ее нужно удалять?
Сера — это не грязь, а естественный секрет уха. Ее функция — защита уха от патогенных бактерий, инфекций, повреждений. Также сера задерживает на себе грязь и пыль и не пропускает их дальше в ухо.
В норме ушная сера выходит из слухового прохода при разговоре или жевании за счет движения нижней стенки слухового прохода, но иногда этот процесс нарушается, и в ухе могут возникнуть серные пробки. Нарушение может спровоцировать слишком активная работа сальных желез уха или анатомически узкое и извитое строение наружного слухового прохода. Типичный симптом при возникновении серной пробки — ощущение заложенности в ухе.
Пытаться почистить уши гигиеническими ватными палочками бесполезно — так пробка еще глубже загоняется в ухо. Удалять пробку должен только врач.
Ватные палочки ЛОР-врачи называют одним из главных виновников отитов: часто при слишком усердной чистке люди повреждают ими слуховой проход, а в ухе, лишенном естественной защиты, беспрепятственно селятся грибки и патогенные микроорганизмы, вызывая воспаления, зуд, шелушение кожи. Поэтому чистить уши после каждого посещения душа нельзя. Частое удаление серы из ушей способствует более активной ее выработке, то есть чем чаще и активнее вы чистите уши, тем больше серы в них образовывается. Мягким ватным тампоном можно просто протирать ушную раковину и вход в слуховой проход.
Когда надо идти к ЛОРу?
Ходить на консультацию к отоларингологу нужно один раз в год даже на фоне полного здоровья.
При таких же симптомах, как боль, зуд, припухлость, покалывание, прострел, ощутимая пульсация, кровь из слухового прохода, обратиться к врачу нужно немедленно. Отит — крайне опасная и коварная болезнь, которая может лишить слуха и даже привести к смерти.
В случае черепно-мозговой травмы обратиться к ЛОРу нужно не позднее чем через 7–14 дней после удара. Промедление может стоить способности слышать.
Нельзя зажимать нос при чихании — так легко повредить барабанные перепонки. Сморкаться тоже стоит не обеими ноздрями сразу, а по одной. Не стоит забывать, что посадить слух могут и перенесенные в детстве болезни: корь, скарлатина, грипп, — поэтому нужно своевременно делать ребенку прививки.
Карина Салтыкова