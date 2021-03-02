Власти Волгоградской области опровергли информацию о дефиците вакцины от COVID-19

ВОЛГОГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Волгоградская область не испытывает дефицита в вакцине от коронавируса, жители региона будут планово вакцинироваться до следующей поставки, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

Ранее ряд СМИ сообщил о дефиците вакцины от COVID-19 в Волгоградской области.

"Дефицита вакцины в регионе нет. Неделю назад поступила партия из 15 тыс. комплектов, и это закрывает потребность региона на среднесрочный период до следующей поставки, которая планируется уже на следующей неделе. В наличии более 10 тыс. доз", - сообщили в комитете со ссылкой на заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елену Краснову.

Для удобства жителей в регионе работают 57 прививочных центров, жители могут вакцинироваться в любом наиболее удобном для них. По состоянию на вторник прививки двухкомпонентным препаратом "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") прошли порядка 50 тыс. человек, из них закончили иммунизацию более 20,8 тыс. жителей региона.

По данным оперштаба области, в регионе зарегистрировано 49 тыс. 735 случаев заражения коронавирусом (плюс 177 за последние сутки), выздоровели 47 тыс. 572 человека, умерли 787 человек.