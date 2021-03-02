В Таиланде началась кампания за открытие границ для вакцинированных туристов с 1 июля

БАНГКОК, 2 марта. /ТАСС/. Ведущие туристические компании Таиланда присоединились к сбору подписей за открытие границ с 1 июля текущего года для вакцинированных иностранных туристов без прохождения карантина. Авторы петиции намерены передать ее премьер-министру Праюту Чан-Оче, министру туризма и спорта Пипату Ратчакитпракану и главе Управления по туризму Таиланда Ютасаку Супасорну.

Кампания, которая получила название Open Thailand Safely ("Откройте Таиланд безопасно"), началась во вторник и в течение первого дня собрала уже более 2,2 тыс. подписей при требуемых 100 тыс. "В нашей петиции к правительству королевства мы просим открыть Таиланд с 1 июля 2021 года для вакцинированных путешественников без карантинных требований", - отмечается на одноименном сайте инициативы. Речь идет о документах, подтверждающих вакцинацию от коронавируса на родине, страховке или негативном тесте, сделанном за 72 часа до вылета.

Конкретная дата

Авторы инициативы считают, что поскольку Таиланд приступил к вакцинации наиболее уязвимых слоев населения и медицинских работников, "настало время объявить необратимую дату открытия своих границ". "Это придаст уверенности международным путешественникам и сподвигнет их забронировать поездку в Таиланд, - поясняется в заявлении. - Таиландские туристические операторы, особенно те, которые зависят от международных поездок, смогут начать бизнес-планирование, принимать предварительные заказы, найм персонала и проводить программы обучения".

Инициаторы кампании предупреждают, что "без обязательства по открытию [границ] <...> Таиланд может потерять весь 2021 год, поскольку путешественники будут строить планы относительно альтернативных направлений". Организаторы сбора подписей приводят список более чем из 20 представителей туристической сферы, которые заявили о полной поддержке данной идеи.

Авторы также публикуют текст открытого письма, где указывается на серьезный ущерб, который понес туризм и смежные отрасли в Таиланде, а также нестабильность нынешней ситуации. В 2020 году доходы королевства от туризма упали с 1,91 трлн до 332 млрд батов (с $63,1 млрд до 10,96 млрд) из-за снижения на 83% числа путешественников.

"Таиланду понадобится не менее года, а может быть, и больше времени, чтобы вернуться к потоку иностранных посетителей, который был до начала пандемии коронавируса", - уверены они. "Открытие 1 июля станет для Таиланда стратегической возможностью продемонстрировать лидирующую роль среди азиатских стран и подготовить почву для устойчивого восстановления экономики страны в 2022 году", - заключают инициаторы.

Вакцинация в Таиланде

28 февраля в 13 провинциях Таиланда началась вакцинация препаратом против коронавируса, произведенного китайской компанией Sinovac. Между тем премьер поручил министерству иностранных дел и министерству здравоохранения изучить вопросы, связанные с выдачей паспортов вакцинированных от коронавируса. Поскольку страна стремится возродить пострадавшую туристическую отрасль, на следующей неделе власти намерены обсудить карантинные меры для вакцинированных туристов. Официальные лица неоднократно заявляли, что для подобных иностранцев обязательная изоляция может быть сокращена с 14 до трех дней, либо полностью отменена.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 26 тыс., вылечились более 25,4 тыс. человек, умерли 84 пациента. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 31 марта.