В Анголу доставили первую партию вакцины от коронавируса через механизм COVAX

ПРЕТОРИЯ, 2 марта. /ТАСС/. Ангола стала во вторник первой страной в южной части Африки, которая получила вакцину от коронавируса в рамках программы COVAX. Об этом сообщило региональное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

По его информации, самолет с 624 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибыл в ангольскую столицу Луанду. "С доставкой первой партии вакцины от коронавируса Ангола получает важный инструмент для борьбы с пандемией COVID-19", - заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

Правительство Анголы уже объявило, что массовая вакцинация населения начнется с сотрудников национальной системы здравоохранения и наиболее уязвимых групп населения. Поступившего количества доз будет достаточно для того, чтобы на 10% выполнить первую фазу массовой вакцинации. Население Анголы сейчас достигает, по данным ООН, 33,5 млн человек.

Созданная при участии ВОЗ программа COVAX призвана поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от коронавируса. Согласно ее условиям, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая к ним доступ развивающихся государств. Программа позволит 92 странам мира получить вакцину на льготных условиях. Ожидается, что государства Африки получат через COVAX на безвозмездной основе 600 млн доз вакцины от коронавируса.

На текущий день в Анголе Нигерии выявлено 20 807 инфицированных новым коронавирусом. Скончались 508 человек.