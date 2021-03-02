Власти Карелии опровергли информацию о планах запретить продажу алкоголя в праздники

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Карелии не планируют вводить запрет на продажу алкоголя в дни массовых праздников. Информация о поручении главы республики Артура Парфенчикова Минэкономразвития региона рассмотреть дополнительные ограничения, появившаяся в СМИ, не является достоверной, сообщила во вторник на своей странице "ВКонтакте" пресс-секретарь руководителя республики Марина Кабатюк.

В понедельник издание "Газета.Ру" опубликовало материал о планах ряда российских регионов запретить продажу алкоголя в дни массовых мероприятий. В материале приводился комментарий главы Карелии Артура Парфенчикова о его поручении правительству республики рассмотреть этот вопрос.

"На запрос журналиста издания, готовится ли Карелия вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции, были даны пояснения, что в ближайшее время введение подобных ограничений не планируется <...> Никаких поручений Минэкономики [республики] по данному вопросу от руководителя региона не поступало", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС Кабатюк, корреспондент издания неверно истолковала ответ помощника главы региона. В то же время, как следует из опубликованного на странице пресс-секретаря главы республики "ВКонтакте" отрывка переписки журналиста с пресс-секретарем Парфенчикова, издание позднее получило ответ, что подобных ограничений в Карелии пока не планируется.

"В настоящее время в Карелии действует ограничение на продажу алкоголя в Международный день защиты детей 1 июня и в День знаний 1 сентября, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В остальные дни розничная продажа алкогольной продукции разрешена с 10 до 22 часов", - добавила пресс-секретарь.