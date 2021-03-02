Эксперт Минздрава считает, что эпидемия коронавируса в России может завершиться летом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Эпидемия коронавируса в России может закончиться ближе к середине этого года благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета. Такое мнение высказал во вторник главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин в интервью телеканалу " Москва-24 ".

"Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию [коронавируса]", - сказал он, добавив, что этому поспособствуют формирование популяционного иммунитета и прививочная кампания.

Врач добавил, что коллективный иммунитет накапливается, в том числе и за счет переболевших коронавирусной инфекцией бессимптомно.

По мнению Малявина, рассчитывать на создание эффективного лекарства прямого противовирусного действия в ближайшее время не стоит. "Это вообще очень большая задача - создание прямых противовирусных препаратов. Это лет 10, может, если напрягутся, лет пять", - добавил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в РФ к августу, если вакцинация будет идти такими же темпами, как сейчас. По ее словам, при увеличении темпов вакцинации это может произойти раньше.