Власти Коми заявили о стабилизации ситуации с обеспечением жителей теплом и горячей водой

СЫКТЫВКАР, 2 марта. /ТАСС/. Обеспечение жителей города Вуктыл в Республике Коми теплом и горячей водой стабилизирована. В ближайшие две недели разработают модели, как изменить систему теплоснабжения города, чтобы избежать инцидентов в дальнейшем, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Жители Вуктыла с конца декабря жаловались на холод в квартирах и социальных учреждениях. Проблема усугубилась в феврале в 40-градусные морозы. В ответ на многочисленные жалобы управление СК РФ по региону и республиканская прокуратура проводят проверки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль центрального аппарата ведомства. Полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан для решения проблемы направил в Коми своего заместителя Вадима Потомского.

"Ситуация с обеспечением жителей теплом и горячей водой в Вуктыле стабилизирована, но мы продолжаем держать ее на особом контроле. У нас есть полное понимание, как действовать дальше. Я поручил правительству республики в течение ближайших двух недель подготовить предложения по изменению действующей модели теплоснабжения Вуктыла, чтобы исключить подобные инциденты впредь", - привела пресс-служба слова главы региона Владимира Уйба по итогам его поездки в Вуктыл во вторник.

Глава республики осмотрел состояние городской котельной, посетил социальные учреждения Вуктыла. По словам директора ООО "Аквасервис" Бориса Жашкевича, температурный график на данный момент соблюдается, решается вопрос с обеспечением котельной резервным источником электропитания.

Город Вуктыл с населением около 10 тыс. жителей отапливает одна котельная, принадлежащая частному предприятию "Аквасервис". После очередного ЧП в котельной 28 февраля, когда в результате сбоя энергоснабжения вышли из строя все три котла, в городе ввели с 1 марта режим повышенной готовности. "Аквасервису" поручено срочно установить резервные источники электроснабжения, чтобы ситуация не повторялась. После сбоя котлы запустили, два в работе, один в резерве, температура теплоносителя соответствует требованиям. В помощь властям градообразующие предприятия предоставили бригады своих специалистов, сообщала ТАСС в понедельник глава Вуктыла Гульнара Идрисова.

В сообщении СК РФ 26 февраля отмечалось, что в Вуктыле люди замерзают в собственных домах: температура в квартирах, а также в некоторых детских садах, школах и больницах едва поднимается выше 10 градусов тепла. Жители города отмечали, что данная ситуация длится с декабря 2020 года. По данным ЦГМС Коми, во вторник в Вуктыле ожидается до минус 11 градусов, на этой неделе ночами при прояснениях возможны морозы до минус 15-20 градусов.