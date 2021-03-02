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Бастрыкин поручил провести проверку в связи с призывами к суициду среди детей в соцсетях

Глава СК потребовал "принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проучил провести проверку в связи с распространением в социальных сетях информации о детском суициде, в том числе содержащей призывы к самоубийству. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников", - сказала она.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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