"Человек дела". Мишустин встречает 55-летие в рабочей поездке по Сибири

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду отмечает день рождения - ему исполняется 55 лет. Праздник глава кабмина проведет не дома и даже не в Доме правительства, а в рабочей поездке по регионам Сибири. Как отмечал сам премьер, "сидя в кабинете, принимать эффективные решения достаточно сложно, если не невозможно".

55 - красивая дата. Две "пятерки", как символ круглого отличника, напутствуют к достижению высоких результатов. Первый год работы правительства при Мишустине положительно оценивают и граждане, если судить по опросам, и президент Владимир Путин. Достижения же премьера на предыдущем поприще, в деле модернизации Федеральной налоговой службы (ФНС), оказались высокими во всех смыслах - даже первые налоги из космоса, прямо с борта МКС, были оплачены, когда Мишустин возглавлял ФНС. Уже тогда будущий премьер отмечал важность внедрения инновационных решений.

Жесткий, но не авторитарный

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков рассказал ТАСС, что рабочий день у Мишустина и его подчиненных "начинается с раннего утра, а заканчиваться может далеко за полночь, если этого требуют текущие задачи". На связи сотрудники аппарата правительства и вице-премьеры должны оставаться и в выходные, чтобы чуть что - включиться в работу.

Мишустин, по признанию Белякова, работавшего с ним еще до кабмина, "жесткий, но не авторитарный начальник". Для премьера принципиально узнать весь спектр мнений, прежде чем принимать решения. "Но также для него принципиален и результат, в этом плане он очень требователен и поблажек не делает", - охарактеризовал своего шефа пресс-секретарь.

Ему вторит и бывший начальник Мишустина Алексей Кудрин, ныне глава Счетной палаты. "Михаил Владимирович - человек дела, умеет ставить и добиваться целей", - сказал Кудрин ТАСС. Возвращаясь к предыдущему периоду в карьере нынешнего главы кабмина, Кудрин отметил, что Федеральная налоговая служба является примером успешной цифровизации не только для остальных ведомств, но и для других стран, которые перенимают российский опыт, а сам Мишустин стал профессионалом международного уровня. "Он создал очень современную систему налогового администрирования, сейчас она одна из лучших в мире", - в свою очередь заявил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.

Команда премьер-министра

Кудрин считает, что Мишустин на посту премьера продемонстрировал прагматичный подход к решению задач, концентрацию на главных вызовах, глубокое погружение в проблематику, готовность быстро адаптироваться и по-новому выстраивать работу.

"У него есть свое мнение, решительность и, что особенно важно, есть команда", - сказал глава Счетной палаты. По его словам, навыки цифровизации и работа с большими объемами реальных данных дают возможность команде премьера "оперативно и правильно реагировать на сложные ситуации".

Хуснуллин тоже отметил умение Мишустина собирать команду и корректно выстраивать отношения, добиваясь нужного результата. "Его отличительной чертой является последовательность проводимых действий и принимаемых мер", - сказал вице-премьер, назвав главу правительства сильным управленцем.

Задачи и решения

По словам Белякова, в условиях пандемии коронавируса правительству приходилось держать руку на пульсе в режиме 24/7 и реагировать на изменение ситуации максимально оперативно, что позволило выиграть время, подготовиться и спасти жизнь многим людям. Кудрин, в свою очередь, среди важных решений кабмина в этот период назвал снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса, оказание адресной социальной поддержки, перезапуск нацпроектов и подготовку единого плана по достижению национальных целей.

Глава Счетной палаты ждет положительных результатов в том числе от объявленной Мишустиным реформы институтов развития. "И лично для меня очень важно, что правительство уделяет особое внимание вопросам борьбы с бедностью и существенному снижению ее уровня в России. Надеюсь, что у Михаила Владимировича и его команды все получится", - пожелал Кудрин.

Накопленные премьером опыт и навыки идеально подходят для текущих задач, отметил Хуснуллин, добавив, что глава правительства смог выстроить вертикаль для качественного выполнения нацпроектов.

Как заявил пресс-секретарь Мишустина, сейчас кабмину предстоит работать еще интенсивнее, чем на пике пандемии, так как нужно восстановить экономику, помочь бизнесу и гражданам вернуться к нормальной жизни.

Человек, меняющий реальность

Президент ранее рассказывал в интервью ТАСС, что при смене правительства ему было предложено четыре кандидатуры на пост премьера, но Мишустина среди них не было. Путин сделал этот выбор сам, руководствуясь, по его словам, "личными и деловыми качествами" на тот момент главы ФНС.

Мишустин стал премьером в 53 года, будучи на полгода младше своего предшественника, Дмитрия Медведева. Для государственного деятеля это еще скорее молодость, но солидная, зрелая. Общий стаж Мишустина на госслужбе к моменту назначения главой кабмина превышал два десятилетия, большую часть этого времени он был руководителем.

По словам Белякова, работа во главе правительства, несмотря на большую ответственность, вряд ли сильно изменила Мишустина, ведь у него "достаточно цельный характер, и, скорее, реальность меняет он, а не она его". "Главный показатель - его отношение к подчиненным. Зная Михаила Владимировича еще до того, как он возглавил налоговую службу, могу сказать, что за прошедшие годы в человеческом плане он не изменился. По-прежнему внимателен к людям, это очень важно", - сказал пресс-секретарь.

Заветы Джобса

Мишустин, дипломированный инженер-системотехник, с самого начала своей трудовой деятельности был занят в одной из самых передовых сфер - компьютерной. Вероятно, еще в годы перестройки зарождались его будущие успехи на ниве внедрения IT сначала в отдельном ведомстве, а теперь и на уровне всего правительства.

23-летний Мишустин в качестве представителя Международного компьютерного клуба даже появился на советском телевидении в эфире финала 1989 года детской передачи "Марафон-15", где будущий премьер был представлен как "Человек-компьютер". С деятельностью клуба связано и первое появление Мишустина на ленте ТАСС (а вернее его коммерческого вестника ЭКОТАСС) в 1994 году, когда в Москве готовился к открытию очередной международный компьютерный форум.

В 2010 году в интервью Владимиру Познеру Мишустин говорил, что из современников он больше всего хотел бы походить на Стива Джобса. Спустя 10 лет, уже на посту премьера, он снова назвал сооснователя компании Apple среди исторических деятелей, вызывающих у него восхищение (двое других - Владимир Путин и отец советской космонавтики Сергей Королев). По словам самого Мишустина, ему посчастливилось познакомиться с Джобсом в начале 1990-х, а из идей американского предпринимателя он почерпнул, что важно любые полученные в жизни навыки и случайности использовать для достижения больших целей, а также упрощать сложные вещи, чтобы объяснять их большинству.

Игра в нападении

В возрасте 32 лет Мишустин перешел на госслужбу. Высокие посты, которые он занимал с 1998 года, предполагают определенную публичность, но Мишустин упоминается в СМИ не только в контексте новостей про налоги-кадастры-кредиты-тарифы.

Июль 2003 года - любительская команда во главе с замминистра по налогам и сборам Мишустиным одолела команду ветеранов НХЛ в выставочном матче в Подмосковье. Впоследствии будущий глава правительства стал одним из игроков другого НХЛ - любительской Ночной хоккейной лиги.

Мишустин не только сам играет в хоккей на позиции нападающего, но и работает над развитием этого вида спорта, участвуя в правлении Федерации хоккея России. Он входил также в набсовет ЦСКА и как-то отмечал, что с этой хоккейной командой прошла вся его жизнь, "с самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб". Фамилия Мишустина даже есть на Кубке Гагарина, выигранном армейцами в 2019 году.

"В хоккее у него боевой характер", - сказал про Мишустина, когда тот уже стал премьером, Владислав Третьяк. По мнению прославленного спортсмена, Мишустин настырный, имеет чувство команды и может объединять вокруг себя людей как лидер.

Звуки музыки

Премьер знает не только искусство госуправления и культуру спорта, но и не чужд творчества. Известно, что он пишет стихи. Упоминая этот факт, глава МИД РФ Сергей Лавров недавно отмечал, что подобная "романтическая отдушина" не мешает государственным людям быть в делах не романтиками, а реалистами.

Мишустин значится автором музыки как минимум к двум песням, а свое умение игры на фортепиано он продемонстрировал под камеры уже в должности премьера. В канун Нового года в рамках благотворительной акции глава правительства выполнил желание пятилетней Нади из Твери, мечтавшей о синтезаторе, и лично приехал к ней с этим музыкальным инструментом и мешком других подарков. Сев за клавиши, премьер исполнил несколько песен из советских мультфильмов.

Непубличное сокровенное

Сложнейшая и ответственная работа, спорт, искусство, степень доктора экономических наук - такого набора хватило бы и на несколько человек, но у Мишустина все этим не ограничивается. У него жена и трое сыновей. По словам пресс-секретаря премьера, несмотря на погружение в работу, семья для Мишустина очень важна, причем так было всегда, независимо от занимаемой должности.

"При этом Михаил Владимирович не любит выставлять эту часть своей жизни напоказ, хотя его нельзя назвать закрытым человеком", - отметил Беляков. Одного из своих сыновей, Михаила, сам премьер недавно упоминал во время поездки на Дальний Восток, когда попросил для него книжку о навыках выживания в дикой природе.

Не акцентируется внимание и на теме религии, хотя, например, известно, в том числе со слов нижегородского губернатора Глеба Никитина, о вкладе Мишустина в восстановление Дивеевской и Саровской обителей. В 2019 году Русская православная церковь отметила его заслуги орденом преподобного Серафима Саровского III степени.

Вдали от дома

В четырех часовых поясах к востоку от Москвы, в Горно-Алтайске, премьер в свой день рождения оказался явно не из желания пораньше встретить праздничную дату, а потому что Республика Алтай входит в число отстающих регионов, которые Мишустин обещал посетить лично.

Когда эпидемиологическая ситуация позволяет, премьер не отсиживается в столице. Несмотря на пандемию, с марта прошлого года Мишустин побывал более чем в полутора десятках регионов страны - и на восточном ее краю, и у западных границ, и на севере, и на Кавказе. Самым продолжительным было августовское турне по Дальнему Востоку, в рамках которого премьерский борт приземлялся на Чукотке, Камчатке, Колыме и в Приамурье.

Зарубежные визиты Мишустина в качестве премьера из-за пандемии ограничивались небольшим числом стран на постсоветском пространстве, однако у главы российского правительства имеются приглашения посетить, когда это станет возможным, и некоторые государства дальнего зарубежья, например, Вьетнам и Хорватию.

Во многих поездках по России Мишустин встречается с местными предпринимателями, причем не только с крупными, ведь, по его словам, "небольшой бизнес - это основа любой успешной деятельности в экономике". Премьер посещает и социальные объекты, общается с преподавателями, медиками, представителями общественности. Случаются и экспромты - так, месяц назад в Элисте Мишустин по просьбе жителей заехал осмотреть дом, пострадавший от взрыва газа, и пообещал решить вопрос с новым жильем.

Искренний интерес и большая симпатия к людям - его отличительные черты. Как заметил пресс-секретарь премьера, окружающие чувствуют это и отвечают Мишустину взаимностью.