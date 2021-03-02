КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Украина создает лабораторию по определению штаммов коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во вторник в эфире телеканала "Украина 24".

"На Украине создается лаборатория для выявления штаммов коронавируса. Пока такой лаборатории нет, мы отправляем образцы за рубеж, в частности, в немецкую клинику Charite были доставлены 200 образцов", - сказал он и добавил, что полученные результаты по 48 тестам не выявили новых вариантов вируса. "По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский - итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов", - сказал он.

Кроме того, отметил Степанов, в Лондон отправляются 350 образцов для определения штаммов. Он сообщил также, что отобраны образцы в Ивано-Франковской области, которые передали в Институт микробиологии на экспертизу. "Они будут дольше делать, надо сложное дорогостоящее оборудование", - добавил министр.