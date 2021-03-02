ОГЭ в 2021 году планируется провести с 24 мая по 2 июля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для школьников девятых классов в 2021 году планируется провести с 24 мая по 2 июля, следует из проекта приказа, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Соответствующий документ подготовили Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.

Ожидается, что с 24 мая по 2 июля состоится основной этап сдачи ОГЭ, а с 3 по 15 сентября - дополнительный.

Оба этапа планируется начать с экзамена по русскому языку. ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет.